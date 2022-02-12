Обидевшаяся на Ярушина Хилькевич переименовала его в телефоне

Москва, 12 февраля. Звезда «Универа» Анна Хилькевич поссорилась со своим давним коллегой и другом Стасом Ярушиным на программе «Я тебе не верю».

По правилам шоу Хилькевич нужно было отгадать, говорит Ярушин правду или врет. Артистка долго рассуждала и пыталась понять, как ей поступить, а затем напрямую спросила у коллеги.

«Ты мне правду сказал? По-дружески, махнемся? А я проверю сейчас. Если ты сделал такой ход, то я удалю номер. Нет, не удалю! Переименую», — заявила звезда.

Prt Scr ТНТ / «Я тебе не верю»

Оказалось, что Ярушин все-таки обманул Хилькевич. Артистка назвала его «отвратительным человеком», которому больше нельзя верить. Она долго бегала по залу и кричала на приятеля.

Ведущий программы Азамат Мусугалиев поинтересовался у гостей, понравилось ли им целоваться на съемках «Универа». Обиженная Хилькевич ответила, что это было «так себе».

Ранее актриса рассказала о конфликте со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке». Хилькевич никак не могла понять, почему та постоянно голосовала против нее. Коллегам так и не удалось договориться и вскоре они вылетели из проекта.