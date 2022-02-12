Жан-Поль Веско официально посвящен в архиепископы Алжира

Алжир, 12 февраля. Торжественная церемония посвящения в архиепископы прошла вчера в Соборе Святейшего Сердца в Алжире. Титул получил Жан-Поль Веско.

Мероприятия состоялись в присутствии представителя министерства по делам религий и последователей католической церкви, проживающих в столице. Веско занял это место после отставки почетного архиепископа Поля Дефаржа. С 2012 года он возглавлял католическую епархию Орана.

Во время церемониала представитель министерства по делам религий выступил с длинной речью, в которой говорилось о ценностях терпимости и сосуществования. Он отметил, что отправление религиозных обрядов гарантируется Конституцией и законами АНДР. Со своей стороны, новый архиепископ заявил, что Ассамблея епископов Алжира продолжит работать над установлением ценностей терпимости и толерантности.

59-летний доминиканец Жан-Поль Веско, бывший практикующий юрист, рукоположен в священники в 2001 году после вступления в послушники Ордена монахов-проповедников (доминиканцев) в 1995 году. Вскоре переехал в Иерусалим, чтобы посещать Библейскую школу. Позже он перебрался в Оран, где работал над тем, чтобы восстановить доминиканское присутствие в стране после убийства епископа Пьера Клавери, произошедшее шестью годами ранее.

Архиепархия Алжира включает в себя около 4 тыс. верующих католиков. Христианская община в АНДР сдержанна, и назначение монсеньора Веско имеет большое значение, в основном для содействия межрелигиозной терпимости в отношениях с мусульманами. Ранее страна пережила темное время, отмеченное религиозной антипатичностью, поляризацией и радикализмом. В этот период многие люди пострадали, включая епископа Пьера Клавери, который погиб в результате взрыва заминированного автомобиля.

Заметные достижения доминиканского прелата Веско включают его вклад в беатификацию 19 алжирских мучеников. Обряд причисления к лику блаженных прошел в 2018 году, он включал также покойного епископа Пьера Клавери и тибиринских монахов, убитых в 1996-м на фоне событий гражданской войны в стране.