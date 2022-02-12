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Задали темп: лыжник Михаил Девятьяров оценил выступление женской команды РФ на эстафете
Спорт
Задали темп: лыжник Михаил Девятьяров оценил выступление женской команды РФ на эстафете
ТАСС  /  Автор: Marius Simensen Кредит: Zuma\TASS

Советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и России, олимпийский чемпион и призер Михаил Девятьяров — старший в разговоре с ФАН оценил выступление женской команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. По мнению заслуженного мастера спорта, лыжницы задали темп на предстоящие состязания и показали всем, как надо бороться.

Сегодня, 12 февраля, олимпийская «копилка» России пополнилась еще одной золотой медалью. Команда в составе лыжниц Юлии СтупакНатальи НепряевойТатьяны Сориной и Вероники Степановой одержала победу в эстафете.

Задали темп: лыжник Михаил Девятьяров — старший оценил выступление женской команды РФ на эстафете
ТАСС / Бобылев Сергей

Теперь за медаль предстоит сразиться мужчинам, эстафета пройдет уже завтра, 13 февраля.

«Мы сегодня видели, женская команда очень себя внезапно проявила, поэтому завтра тоже могут быть сюрпризы, надо готовиться к ним. Девочки сегодня задали нам темп, показали, так сказать, пример, как надо бороться. Сегодня блестяще пробежали, порадовали наших болельщиков и всю нашу страну. Надеюсь, ребята тоже нас порадуют и все-таки завоюют золотую медаль», — отметил в комментарии советский и российский спортсмен.

Задали темп: лыжник Михаил Девятьяров — старший оценил выступление женской команды РФ на эстафете
Global Look Press / Alexander Chernykh/Russian Look

К слову, состав российской команды для участия в эстафете уже определен. Начнет гонку лыжник Алексей Червоткин, за ним последует Александр Большунов, на третьем и четвертом этапах стартуют спортсмены Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Ранее лыжница, олимпийская чемпионка Юлия Чепалова оценила и детально разобрала выступление сборной России, завоевавшей золото в женской лыжной эстафете 4х5 км в Пекине. По ее словам, российские лыжницы выбрали довольно рискованную тактику.

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