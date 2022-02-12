Задали темп: лыжник Михаил Девятьяров оценил выступление женской команды РФ на эстафете

Советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и России, олимпийский чемпион и призер Михаил Девятьяров — старший в разговоре с ФАН оценил выступление женской команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. По мнению заслуженного мастера спорта, лыжницы задали темп на предстоящие состязания и показали всем, как надо бороться.
Сегодня, 12 февраля, олимпийская «копилка» России пополнилась еще одной золотой медалью. Команда в составе лыжниц Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой одержала победу в эстафете.
Теперь за медаль предстоит сразиться мужчинам, эстафета пройдет уже завтра, 13 февраля.
«Мы сегодня видели, женская команда очень себя внезапно проявила, поэтому завтра тоже могут быть сюрпризы, надо готовиться к ним. Девочки сегодня задали нам темп, показали, так сказать, пример, как надо бороться. Сегодня блестяще пробежали, порадовали наших болельщиков и всю нашу страну. Надеюсь, ребята тоже нас порадуют и все-таки завоюют золотую медаль», — отметил в комментарии советский и российский спортсмен.
К слову, состав российской команды для участия в эстафете уже определен. Начнет гонку лыжник Алексей Червоткин, за ним последует Александр Большунов, на третьем и четвертом этапах стартуют спортсмены Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Ранее лыжница, олимпийская чемпионка Юлия Чепалова оценила и детально разобрала выступление сборной России, завоевавшей золото в женской лыжной эстафете 4х5 км в Пекине. По ее словам, российские лыжницы выбрали довольно рискованную тактику.