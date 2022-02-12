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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курсы доллара и евро на следующей неделе

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 16:41
Экономика
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курсы доллара и евро на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин поделился в комментарии «Прайм» своими соображениями по поводу развития ситуации на валютном рынке.

Повышенная волатильность будет сохраняться на биржах на грядущей неделе, считает собеседник издания. По его мнению, рубль будет торговаться по 74,5-77,5 единицы за доллар. Евро же оценят в 85-88 рублей.

Отмечается, что на прошедшей неделе рубль немного укрепился, используя снижение геополитического градуса напряжения, высокие котировки нефти, а также паузу Центробанка в закупке валюты. Однако сейчас внешнеполитические факторы вновь активизируются, а инфляция в США бьет исторические рекорды.

«Рынок черного золота остается дефицитным, в то время как позиция ОПЕК+ в отношении темпов наращивания добычи — консервативной. Риски для нефтяных котировок просматриваются в двух моментах — перспективе возвращения на мировой рынок поставок иранской нефти (в случае позитивного исхода переговоров по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном), а также высоких проинфляционных рисках, которые несет в себе удорожание сырья до многолетних максимумов», — обозревает также ситуацию в нефтяном сегменте эксперт.

Как считает аналитик, из-за повышенной волатильности на рынке, а также неустойчивости внешнеполитического фона, Банк России в ближайшем будущем не будет торопиться с приобретением валюты на открытых рынках, чтобы не ухудшать динамику рубля. Прошлые торги уже показали подорожание евро и доллара к национальной валюте.

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прогноз бахтин рубль и доллар
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