Кабмин РФ одобрил корректировки в расчетах налога на прибыль организаций

Москва, 12 февраля. Правительство России одобрило внесение изменений в расчетах налога на прибыль компаний. Соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.

Эта мера направлена на стимулирование организаций к выявлению и постановке на баланс имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на обеспечение их правовой охраной и последующее вовлечение в оборот.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

РСПП ранее предложил повысить планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн до 5 млн рублей в год. Благодаря этому удастся повысить число официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке.