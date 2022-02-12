Похожий на трансвестита человек исполнил танец живота в здании администрации в Крыму

Нижнегорский, 12 февраля. Человек, очень похожий на мужчину, исполнил танец живота в здании администрации Нижнегорского района Республики Крым. Необычное выступление попало на видео.

Похожий на трансвестита человек предстал перед зрительным залом в юбке, расшитом стразами топе, парике и маске. Артист без какого-либо стеснения двигал бедрами и руками перед депутатами и чиновниками. Примечательно, что за спиной танцора располагалась государственная символика — флаг, герб и портрет президента России Владимира Путина.

Зрители активно хлопали в такт восточной музыке. При просмотре видео можно услышать закадровый голос, который выдвигает версию, кто скрывается за маской. Речь идет о главе администрации Нижнегорского района Республики Крым Антоне Кравеце.

«Это Кравец!» — заявил видеооператор.

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