Москва, 12 февраля. Распад Украины не станет следствием выполнения условий Минских соглашений. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Российские власти не раз заявляли, что Украина не следует требованиям минских договоренностей, затягивая ход переговоров по эскалации конфликта.

При этом Киев направил на территорию Донбасса украинские вооруженные силы. Причем половину личного состава. Военную поддержку стране оказывают лидеры стран Запада.

«Ни к какому распаду Украины выполнение «Минска» не приведет. Даже наоборот», — сказал Полищук РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава РФ Владимир Путин заявил, что Украина следует курсу по демонтажу минских договоренностей.