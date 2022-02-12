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Новая особая экономическая зона появится в Кемеровской области

Экономика
Новая особая экономическая зона появится в Кемеровской области
Невские Новости

Кемерово, 12 февраля. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах одобрила запуск особой экономической зоны «Кузбасс» в городе Топки Кемеровской области.

Регион получил письменные подтверждения от шести якорных инвесторов о желании реализовать в ОЭЗ свои проекты, сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО по итогам заседания рабочей группы. Благодаря данной инициативе удастся создать 10 тысяч рабочих мест.

В ОЭЗ планируют создать комплекс СПГ, а также заводы по выпуску минеральной ваты и медицинских изделий. Инвестиции резидентов оцениваются в 10,4 млрд рублей. На развитие инфраструктуры особой экономической зоны власти региона планируют выделить 1,2 млрд рублей.

На уходящей неделе в Кузбассе открылся современный инжиниринговый центр промышленной робототехники. Он будет способствовать росту числа внедряемых роботизированных технологий на промышленные предприятия региона и позволит подготовить квалифицированных специалистов-робототехников.

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