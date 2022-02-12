Tencent: ВМС США и Японии в случае атаки на Курилы столкнутся с «мощным сюрпризом» от ВС РФ

Пекин, 12 февраля. Японские власти на протяжении многих десятилетий надеются вернуть под свой суверенитет южную часть Курильских островов, но силовая попытка нападения на территорию России обречена на полный провал. В этом уверены эксперты китайского издания Tencent.

Токио заручился поддержкой Вашингтона в вопросе своих претензий на Южные Курилы. Однако ВМС Японии и США при атаке островов ждет «мощный ракетный сюрприз», который уже приготовили ВС РФ, рассказали аналитики из Китая. Пересказ их статьи представлен «ПолитРоссией».

«Россия направила на Курилы противокорабельный комплекс берегового базирования "Бастион-П"», – подчеркивается в материале аналитиков из КНР.

По мнению аналитиков Tencent, «Бастион-П» является самой передовой противокорабельной ракетной системой в мире. Комплекс способен наносить удары по активно маневрирующим морским целям с дистанции в сотни километров, а скорость полета ракет «Бастиона-П» делает невозможным их перехват любыми западными средствами ПРО. В случае нападения на Курилы флот Японии и США столкнется с колоссальными проблемами и будет разгромлен, резюмировали авторы публикации.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин уличил Токио в попытке вести «скрытую борьбу» против российского суверенитета над южной частью Курильских островов.