Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 17:29
17:28
Наука
Институт физиологии Коми представил проект по улучшению здоровья людей в условиях Арктики
17:27
Политика
Британское посольство в Киеве сняло флаги с фасада здания
17:25
Спорт
Задали темп: лыжник Михаил Девятьяров оценил выступление женской команды РФ на эстафете
17:25
Олимпийские игры 2022
Немецкое издание Sportschau считает врача Шветскго виновником допинг-скандала с Валиевой
17:24
Общество
Фильм «Голоса Арктики» о малых народах Севера покажут на международных фестивалях
17:24
Весь мир
Заболевший коронавирусом турецкий президент намерен посетить ОАЭ на следующей неделе
17:23
Происшествия
Ребенок пострадал при столкновении грузовика с отечественными авто на трассе под Курском
17:21
Весь мир
Здание Университета Алабамы переименуют в честь первой чернокожей студентки
17:17
Происшествия
Адвокат украинского срочника не считает видео расстрела в Днепре доказательством вины
17:15
Политика
Украинская оппозиция призвала Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку
Все новости

Дело Валиевой рассмотрит арбитр, который дисквалифицировал Шарапову

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 16:28
Олимпийские игры 2022
Дело Валиевой рассмотрит арбитр, который дисквалифицировал Шарапову
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 12 февраля. Одним из арбитров, которые будут рассматривать дело фигуристки Камилы Валиевой, станет американец Джеффри Бенц. Именно он принимал участие в процессе дисквалификации теннисистки Марии Шараповой, использовавшей препарат с содержанием мельдония.

Об участии Бенца в рассмотрении дела Валиевой объявил Спортивный арбитражный суд (CAS). Арбитр был фигуристом и выступал за американскую сборную на международных соревнованиях. Кроме того, он работал в Федерации фигурного катания США с 1988 по 1996 годы, а также в Национальном олимпийском комитете Соединенных Штатов с 1997 по 2006 годы.

Бенц трудится в CAS более 20 лет. Помимо участия в дисквалификации Шараповой, он рассматривал дела норвежской лыжницы Терезы Йохауг, отстраненной за стероиды, китайского пловца Сунь Яна, которого дисквалифицировали за отказ сдавать пробу, а также американского спринтера Кристиана Коулмена, которому урезали срок дисквалификации за допинг.

Напомним, в допинг-пробе Валиевой, сданной в конце прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Комиссия CAS рассмотрит дело спортсменки, участвующей в Олимпиаде в Пекине, 13 февраля. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе ранее заявила, что уверена в невиновности своей подопечной.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Дело Валиевой рассмотрит арбитр, который дисквалифицировал Шарапову
шарапова олимпиада валиева
Комментировать