Дело Валиевой рассмотрит арбитр, который дисквалифицировал Шарапову

Пекин, 12 февраля. Одним из арбитров, которые будут рассматривать дело фигуристки Камилы Валиевой, станет американец Джеффри Бенц. Именно он принимал участие в процессе дисквалификации теннисистки Марии Шараповой, использовавшей препарат с содержанием мельдония.

Об участии Бенца в рассмотрении дела Валиевой объявил Спортивный арбитражный суд (CAS). Арбитр был фигуристом и выступал за американскую сборную на международных соревнованиях. Кроме того, он работал в Федерации фигурного катания США с 1988 по 1996 годы, а также в Национальном олимпийском комитете Соединенных Штатов с 1997 по 2006 годы.

Бенц трудится в CAS более 20 лет. Помимо участия в дисквалификации Шараповой, он рассматривал дела норвежской лыжницы Терезы Йохауг, отстраненной за стероиды, китайского пловца Сунь Яна, которого дисквалифицировали за отказ сдавать пробу, а также американского спринтера Кристиана Коулмена, которому урезали срок дисквалификации за допинг.

Напомним, в допинг-пробе Валиевой, сданной в конце прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Комиссия CAS рассмотрит дело спортсменки, участвующей в Олимпиаде в Пекине, 13 февраля. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе ранее заявила, что уверена в невиновности своей подопечной.