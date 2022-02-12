Блинкен: Вашингтон опасается «российского вторжения» на Украину в ближайшие дни

Вашингтон, 12 февраля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову об опасениях американской стороны из-за якобы готовящегося «российского вторжения» на Украину.

В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз обсудил ситуацию с безопасностью близ украинских границ с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен выразил тревогу из-за якобы возможного «наступления ВС РФ», о чем сообщили представители Госдепартамента США.

«Блинкер заявил Лаврову, что дипломатический путь к размещению кризиса вокруг Украины остается открытым, но требует деэскалации со стороны России», — указали в ведомстве.

Новость о якобы готовящемся «наступлении ВС РФ» на Украину появилась в западных СМИ несколько месяцев назад. Кремль при этом опроверг домыслы журналистов и заявил, что Россия ни с кем воевать не будет.

Ранее западная пресса назвала «точную дату» начала «военной операции ВС РФ» на Украине. По версии Белого дома, все начнется 16 февраля.