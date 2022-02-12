Пореченков призвал россиян не верить разговорам артистов о политике

Москва, 12 февраля. Народный артист России Михаил Пореченков заявил, что его коллеги не могут разбираться в политике, поскольку они всю жизнь «произносят чужие тексты».

По словам Пореченкова, бытует мнение, что артисты понимают в политике, но это не так. Те, кто говорит словами других людей, недостаточно умен, пояснил он.

«Почему они должны разбираться в политике? Артисты — глупые люди, но трогательные. Поэтому не стоит верить их словам, ха-ха, нужно верить себе», — поделился Пореченков с Intermedia.

Пореченков в разные годы работал в петербургском театре имени Ленсовета, МХТ имени Чехова. Известность пришла к актеру благодаря ролям в кино. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Поддубный», «Полярный», «Гадалка», «Мост».

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