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Пореченков призвал россиян не верить разговорам артистов о политике

Общество
Пореченков призвал россиян не верить разговорам артистов о политике
Кадр из фильма «Дело гастронома №1»  /  Prt Scr

Москва, 12 февраля. Народный артист России Михаил Пореченков заявил, что его коллеги не могут разбираться в политике, поскольку они всю жизнь «произносят чужие тексты».

По словам Пореченкова, бытует мнение, что артисты понимают в политике, но это не так. Те, кто говорит словами других людей, недостаточно умен, пояснил он.

«Почему они должны разбираться в политике? Артисты — глупые люди, но трогательные. Поэтому не стоит верить их словам, ха-ха, нужно верить себе», — поделился Пореченков с Intermedia.

Пореченков в разные годы работал в петербургском театре имени Ленсовета, МХТ имени Чехова. Известность пришла к актеру благодаря ролям в кино. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Поддубный», «Полярный», «Гадалка», «Мост».

Ранее музыканта Алишера Моргенштерна пригласили вступить в партию «Яблоко». Рэпер посмеялся над этим предложением в соцсетях.

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актер политика пореченков
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