Политолог Владимир Корнилов в личном Telegram-канале поздравил жителей Донбасса со 104-й годовщиной со дня провозглашения Донецко-Криворожской республики (ДКР). В разговоре с ФАН эксперт ответил, почему большевики при становлении Украинской Советской Социалистической Республики не дали автономию ДКР и интегрировали жителей территории в советскую Украину.

«Тогда шла широкая дискуссия о том, как будет выглядеть будущий Советский Союз: будут ли это национальные республики, или объединенные субъекты хозяйствования, или унитарное государство. В итоге победил проект национальных республик. Для того Донецкую республику и создавали, чтобы остаться в составе России и не присоединяться к сепаратистскому проекту «Украина». Когда шла дискуссия во время создания Донецкой республики, большевики, в том числе Федор Сергеев (более известен как товарищ Артем), назвали Миколу Скрипника и присутствующих на съезде национал-большевиков сепаратистами», — рассказал Корнилов.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник вспоминает, что Скрипник проводил так называемую украинизацию в 20-30-х годах, был будущим генпрокурором, а также министром образования Украинской Советской Социалистической Республики. Тогда, по словам политолога, в Москве ему удалось убедить Владимира Ленина и Иосифа Сталина, что создание пролетарской советской Украины без пролетарского Донбасса не получится, однако никто не мог подумать, что современная Россия пожалеет об этом решении.

«Он утверждал, что мелкобуржуазную Украину надо разбавить сознательным пролетарским большевистским элементом. Эта партийная идеология, идея партийного строительства в итоге взяла верх. Около 104-х лет назад, когда создавали УССР, большевики отложили споры об условных границах и унитарности языка. Однако сейчас мы расплачиваемся за ту ошибку, которую беспечно отложили на 100 лет», — вспомнил эксперт.

Новостное агентство «Харьков» /

Корнилов пожелал жителям Донбасса побыстрее обрести мир, справедливую победу и «добиться воплощения 104-летней мечты».

«При этом я в очередной раз предостерегаю многих моих российских коллег, которые точно так же, как большевики в 1918 году, думают, что можно Донбасс какими-то боком снова вернуть в состав Украины. И это будет наш регион, который станет сдерживать Украину вне НАТО и других центральных проектов. Мы видим, что рано или поздно это приводит к конфликтам, — заключил политолог.

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