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«Костер войны»: спецрепортаж Наданы Фридрихсон про обострение ситуации в Донбассе
Общество
«Костер войны»: спецрепортаж Наданы Фридрихсон про обострение ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Западные страны продолжают информационную кампанию, обвиняя Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Об этом в ходе телефонного разговора с американским коллегой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом издание Politico со ссылкой на официальные лица США пишет, что президент Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля.

На этом фоне ряд стран призывают своих граждан и дипломатов покинуть территорию Украины, а президент Зеленский призывает предъявить доказательства планов России о вторжении. 

Россия неоднократно отвергала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Какая сейчас обстановка на линии соприкосновения в ЛНР, ожидают ли военнослужащие эскалации, с какой целю украинская сторона направляет все больше и больше разведывательных беспилотников — в репортаже журналиста Наданы Фридрихсон «Луганск. Канун войны».

 

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