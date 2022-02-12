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МИД России призвал Запад побудить Украину к выполнению Минских соглашений

Политика
МИД России призвал Запад побудить Украину к выполнению Минских соглашений
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 12 февраля. Россия призывает западные государства побудить Киев к выполнению обязательств в рамках Минских соглашений, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, Москва поднимает соответствующую тему в международных организациях.

«И мы постоянно призываем западные страны, имеющие влияние на Киев, побудить его исполнять свои обязательства», — сказал Полищук в беседе с РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 12 февраля проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Не исключено, что в рамках беседы главы государств обсудят украинский вопрос.

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