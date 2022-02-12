Загитова поддержала Валиеву на фоне допингового скандала на ОИ-2022

Пекин, 12 февраля. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова обратилась к Камиле Валиевой, оказавшейся в центре допинг-скандала на ОИ-2022.

Алина Загитова заявила, что не верит в вину 15-летней Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Соответствующее заявление олимпийская чемпионка 2018 года сделал в эфире Первого канала, поддержав фигуристку, продолжающую готовиться к соревнованиям одиночниц в рамках ОИ в Пекине.

«Камила, ты держись. Ты потрясающая девочка. Как сказала Татьяна Анатольевна, мы — не верим», — сказала Загитова.

Ранее газета The Washington Post выпустила материал в поддержку Камилы Валиевой. По мнению авторов статьи, WADA не предоставила доказательств вины российской спортсменки.