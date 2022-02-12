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Сын покойной актрисы Кириенко описал последние дни жизни матери

Общество
Сын покойной актрисы Кириенко описал последние дни жизни матери
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 12 февраля. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко провела последние дни жизни в больнице. Об этом рассказал сын актрисы Максим Тарасевский.

По словам мужчины, его мать, как и вся семья, привилась от коронавируса, а потом прошла ревакцинацию. Однако после Нового года близкие Кириенко заболели, так как в Россию пришел штамм «Омикрон».

У 88-летней актрисы тоже обнаружили коронавирус незадолго до смерти. Самочувствие звезды «Тихого Дона» резко ухудшилось 10 февраля.

«Она как будто стала терять сознание, проваливалась в сон. Мы вызвали скорую, в больнице ей поставили диагноз инсульт», — поделился Тарасевский с kp.ru.

Последние дни жизни Кириенко находилась в реанимации, и врачи делали все возможное для спасения актрисы. Близкие артистки до последнего верили, что она выкарабкается. Однако утром 12 февраля родным актрисы позвонили из больницы и сообщили, что ее больше нет — у звезды отечественного кино не выдержало сердце, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что прощание с Зинаидой Кириенко состоится в Доме кино 15 февраля. После траурного мероприятия актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

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актриса кириенко смерть
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