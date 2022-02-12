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Социальный фонд займется начислением пенсий с 2023 года

Экономика
Социальный фонд займется начислением пенсий с 2023 года
wikipedia.org  /  Лобачев Владимир / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 февраля. Пенсионный фонд и ФСС предложили объединить в одну организацию. Об этом пишет «Российская газета».

Начиная с 2023 года, все детские пособия, пенсионные выплаты, а также отчисления по больничным листам и многие другие виды социальной поддержки будет предоставлять единый Социальный фонд.

Предложение об объединении Фонда социального страхования с ПФР озвучили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Предполагается, что информационные системы указанных ведомств со всеми данными будут размещены на одной цифровой платформе, что приведет к снижению расходной части на разветвленную информационную инфраструктуру. Кроме того, это сделает процедуру назначения пособий более простой.

«Например, после травмы на производстве сегодня человеку нужно обратиться за пенсией по инвалидности в ПФР и за социальной выплатой в связи с утратой трудоспособности — в ФСС. После объединения фондов он сможет оформить сразу все выплаты одним заявлением», — говорит статс-секретарь — замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Более того, во многих случаях подача заявлений вовсе не потребуется, а государство будет предоставлять помощь по умолчанию. Ожидается также, что реформа сделает более простой деятельность работодателей, уменьшив объемы их отчетности.

Минтруд также выступает за увеличение общего размера страховых взносов с зарплат более 86 тыс. рублей, но не больше чем на 16 тыс. рублей за работника в год. Корректировки также приведут к увеличению некоторых социальных выплат в 1,5 раза.

Пенсионный фонд России недавно напомнил россиянам, что некоторых из них ожидают крупные госвыплаты, которые направят на банковские карты системы «Мир».

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