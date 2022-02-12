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Первый электрический речной трамвай «Синичка» готовят к испытаниям в Москве

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:00
Общество

Электросудно «Синичка» будет круглогодично перевозить пассажиров по Москве-реке. Новый транспорт планируют запустить летом 2022 года.

Специалисты уже собрали корпус первого электрического речного трамвая. Сейчас его готовят к испытаниям в холодную погоду, чтобы настроить необходимую технику и приступить к работе над деталями салона. Московская «Синичка» — первое в мире электросудно, которое будет курсировать по речным маршрутам в любую погоду.

«Наши речные суда смогут ходить даже зимой: все они имеют ледовый класс. Один трамвай может перевозить до 50 человек», — сообщили в Департаменте транспорта.

Имя «Синичка» было дано трамваю в ходе народного голосования. Первые девять судов планируют запустить уже этим летом, а через два года их количество увеличится до 21. 

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать экологичные виды транспорта, поэтому мы сразу решили, что речные трамвайчики будут электрическими. Кроме того, суда будут работать круглый год, благодаря чему пассажиры смогут выбирать более быстрый маршрут», — заявил руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Электрические суда будут возить пассажиров по двум маршрутам: «Фили — Киевский вокзал» и «Печатники — Автозаводский мост».

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