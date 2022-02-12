Минтруд РФ подготовил ряд изменений по части детских выплат

Москва, 12 февраля. Министерство труда и соцзащиты России изменит порядок назначения и выплаты некоторых видов пособий. Нововведение коснется детских выплат по случаю потери кормильца и социальной пенсии для тех, кто остался без родителей, передает «Парламентская газета».

Ведомство намерено упразднить процедуру оформления таких пенсий. В будущем выплаты будут производиться без предварительной подачи заявлений. Это станет возможным только после того, как заработает единая информационная база, в которой хранятся все необходимые сведения. Назначение выплат в беззаявительном порядке сделает процесс оформления удобным и быстрым.

Также Минтруд предлагает в будущем перевести на такой перерасчет фиксированные выплаты к пенсии по старости и инвалидности в связи с приобретением необходимого календарного стажа в районах Крайнего Севера местностях, приравненных к ним.

С февраля изменились суммы пособий и выплат — проиндексирован материнский капитал, пособия на детей и единовременные денежные выплаты инвалидам. Кроме того, выросли компенсации за отказ от набора социальных услуг, пособие на погребение и выплаты для граждан, подвергшихся воздействию радиации. Изменения затронули и пособия для ветеранов.