Зюганов рассказал о попытке навестить заболевшего коронавирусом Жириновского в больнице

Москва, 12 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов хотел навестить заболевшего коронавирусом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, но врачи не разрешили ему это сделать. Об этом политик сообщил в беседе с журналистами.

Депутаты Госдумы находятся в Центральной клинической больнице Москвы. Геннадий Зюганов отметил, что его коллега слишком запустил свое здоровье.

Комментируя вопрос о том, планирует ли он навещать Жириновского в палате, глава КПРФ сказал, что врачи еще не разрешают это делать.

«Пока не пускают», — сказал парламентарий в интервью KP.RU.

Геннадий Зюганов ранее рассказал о самочувствии после госпитализации. По его словам, состояние у него нормальное и даже рабочее.