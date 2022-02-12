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Зюганов рассказал о попытке навестить заболевшего коронавирусом Жириновского в больнице

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 16:04
Политика
Зюганов рассказал о попытке навестить заболевшего коронавирусом Жириновского в больнице
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 12 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов хотел навестить заболевшего коронавирусом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, но врачи не разрешили ему это сделать. Об этом политик сообщил в беседе с журналистами.

Депутаты Госдумы находятся в Центральной клинической больнице Москвы. Геннадий Зюганов отметил, что его коллега слишком запустил свое здоровье.

Комментируя вопрос о том, планирует ли он навещать Жириновского в палате, глава КПРФ сказал, что врачи еще не разрешают это делать.

«Пока не пускают», — сказал парламентарий в интервью KP.RU.

Геннадий Зюганов ранее рассказал о самочувствии после госпитализации. По его словам, состояние у него нормальное и даже рабочее.

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Все новости / Политика / Зюганов рассказал о попытке навестить заболевшего коронавирусом Жириновского в больнице
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