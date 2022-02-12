Журналисты The New Yorker: объединение России и Китая бросило вызов западным государствам

Вашингтон, 12 февраля. Союз России и Китая станет противовесом Западу, сообщили в американском издании The New Yorker.

Авторы пришли к выводу, что в результате переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина лидеры государств представили пакт, который направлен против США и Европы. Документ ознаменовал начало «новой эры» в современном мироустройстве.

«В рамках всеобъемлющего долгосрочных договоренностей главы России и Китая бросили вызов существующей военно-политической системе», — пишут в The New Yorker.

Журналисты объяснили, что Москва и Пекин сотрудничают между собой уже продолжительное время. Но при этом Китай заинтересован в собственной самодостаточности и поэтому может считать Россию лишь неравным себе «механизмом».

Ранее во время визита российского лидера Путина в Пекин был подписано Совместное соглашение о международных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.