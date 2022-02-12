Вологодские охотники спасли из разрушенной берлоги двух медвежат, оставшихся без мамы

Вологда, 12 февраля. Двух новорожденных медвежат, оставшихся без мамы-медведицы, спасли из разрушенной берлоги вологодские охотники.

Малышам около трех недель, у них еще не открылись глаза и уши. Охотники нашли их замерзшими и голодными, медведицы рядом не было.

Найденышей передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Специалисты стараются откормить детенышей. Центр занимается спасением и выращиванием медвежат, оставшихся по разным причинам без матери. Молодых медведей адаптируют для жизни в дикой природе и отпускают на волю.

Жительница Воронежской области Галина Восковых нырнула в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку. Пенсионерка много лет практикует моржевание, поэтому с легкостью смогла помочь животному.