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Вологодские охотники спасли из разрушенной берлоги двух медвежат, оставшихся без мамы

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 16:09
Общество
Вологодские охотники спасли из разрушенной берлоги двух медвежат, оставшихся без мамы
Prt Scr youtube.com  /  Центр спасения медвежат-сирот

Вологда, 12 февраля. Двух новорожденных медвежат, оставшихся без мамы-медведицы, спасли из разрушенной берлоги вологодские охотники.

Малышам около трех недель, у них еще не открылись глаза и уши. Охотники нашли их замерзшими и голодными, медведицы рядом не было.

Найденышей передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Специалисты стараются откормить детенышей. Центр занимается спасением и выращиванием медвежат, оставшихся по разным причинам без матери. Молодых медведей адаптируют для жизни в дикой природе и отпускают на волю.

Жительница Воронежской области Галина Восковых нырнула в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку. Пенсионерка много лет практикует моржевание, поэтому с легкостью смогла помочь животному.

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