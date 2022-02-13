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Лыжник Михаил Девятьяров оценил состав российской команды на эстафете среди мужчин в Пекине

Спорт
Лыжник Михаил Девятьяров оценил состав российской команды на эстафете среди мужчин в Пекине
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и России, олимпийский чемпион и призер Михаил Девятьяров — старший в разговоре с ФАН оценил состав российской команды на эстафете среди мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

Вчера, 12 февраля, российские лыжницы взяли золотую медаль в эстафете. А сегодня в борьбу вступит мужская команда, уже определен состав участников. Так, начнет гонку лыжник Алексей Червоткин, за ним — Александр Большунов, на следующих этапах — Денис Спицов и Сергей Устюгов.  

«Я думаю, состав оптимальный. К тому же если тренерский штаб так решил, значит, это самое правильное решение. Мы же не видим, какая там картинка у них внутри. В любом случае все на этой Олимпиаде проявили себя с наилучшей стороны. Наша команда должна побороться и поборется. Конечно, есть шансы. Команда очень здорово выступает, стабильно выступает, хорошие результаты. Если собрать все результаты, то наша команда может быть лучшей», — говорит Михаил Девятьяров.

Лыжник Девятьяров — старший оценил состав команды РФ на завтрашней эстафете среди мужчин в Пекине
Global Look Press / Alexander Chernykh/Russian Look

Однако спортсмен также указывает на непредсказуемость предстоящего состязания, поэтому интрига и напряженность могут сохраняться до самого последнего момента.

«Эстафета — есть эстафета, там все может меняться враз. Будем наблюдать, интересная будет борьба. Мы, конечно, верим, как и все наши болельщики, как и вся наша страна. Верим, что все сложится удачно, мы все-таки сумеем победить», — заключил заслуженный мастер спорта СССР и России.

Ранее лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете Дмитрий Япаров поздравил российских лыжниц с победой в эстафетной гонке 4х5 км на зимней Олимпиаде в Пекине.

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