Моргенштерна развеселило приглашение вступить в партию «Яблоко»

Москва, 12 февраля. Заместитель председателя московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров пригласил рэпера Алишера Моргенштерна вступить в партию. Музыкант дал ироничный ответ политику в Stories.

Судя по всему, Моргенштерн перепутал российскую партию с американским IT-гигантом Apple. Скандальный артист в своей публикации не смог обойтись без нецензурной лексики.

«*** я думал в Apple зовут», — пошутил он.

Prt Scr instagram.com / @morgen_shtern

Гончаров был рад, что Моргенштерн все-таки отреагировал на его инициативу. Он не исключил участия рэпера в выборах в будущем.

«А что касается выборов, то думаю, он еще может подумать, а почему бы и нет?» — поделился политик с Telegram-каналом «Можем объяснить».

Моргенштерн вместе с женой Диларой Зинатуллиной находится в Эмиратах, куда он уехал после обвинений в торговле наркотиками. Артист объяснял свое решение тем, что в России ему стало «слишком холодно».

Ранее сообщалось, что Набережночелнинский суд решил вернуть в полицию материалы административного дела о пропаганде наркотических веществ, возбужденного против Моргенштерна. Основанием для разбирательства была татуировка музыканта с растением, похожим на коноплю.