Рынок недвижимости отреагирует на рост ключевой ставки ЦБ снижением спроса

Москва, 12 февраля. Банк России повысил ключевую ставку, что приведет к новым трендам на первичном и вторичном рынках недвижимости, пишет «Российская газета».

Ипотечные кредиты вырастут в цене, а спрос на вторичном рынке жилья увеличится, полагают аналитики. Они связывают это с радикальным повышением на 100 б.п. ставки, до 9,5% годовых.

Новые ставки по ипотеке будут находиться в диапазоне от 11% до 12%, предполагает сооснователь сервиса Refin.Online Михаил Чернов.

«Чтобы сохранить интерес потенциальных заемщиков к ипотеке, рынок может попытаться снизить цены на недвижимость. Сложнее всего сделать это с новостройками: при высокой ключевой ставке, кредиты для застройщиков также становятся дороже, дополнительный фактор — повышение стоимости строительных материалов. При этом правительство пока не объявляло о запуске новых льготных программ для поддержки рынка», — отмечает эксперт.

Ожидается, что популярность «первички» на фоне происходящего снизится, а поэтому вторичный рынок постепенно начнет набирать обороты.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков фокусирует внимание на том, что Центробанк сейчас делает акценты на сдерживании инфляционного давления. По этой причине ключевая ставка продолжит расти до снижения инфляции к таргету, а это повлечет за собой подорожание ипотеки и сокращение платежеспособного спроса.

Ипотека станет более доступной только «года через три», считает специалист Accent Capital Юлия Александрова. По ее мнению, к 2025 году национальная экономика полностью восстановится после кризиса.