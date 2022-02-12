Драпеко напомнила, как Кириенко бесплатно выступала перед ветеранами и молодежью

Москва, 12 февраля. Актриса и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала печальную новость о смерти народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Она напомнила, как ныне покойная актриса бесплатно выступала перед людьми.

По словам Драпеко, Кириенко была замечательным и отзывчивым человеком, а также прекрасной артисткой. Звезда «Тихого Дона» принимала участие в тысячах концертов, при этом она выступала бесплатно как перед ветеранами, так и перед молодежью, подчеркнула зампредседателя комитета Госдумы.

«Она была очень общественным человеком, мы с ней работали в Союзе кинематографистов в Гильдии актеров, потом она была членом правления Центрального Дома работников искусств и очень переживала, что там такое запустение и беда. Боже мой, как жаль», — заявила актриса РИА Новости, говоря о смерти коллеги.

Напомним, Зинаида Кириенко ушла из жизни в ночь на 12 февраля. Звезда советского кино страдала от рака поджелудочной железы, а незадолго до смерти у нее обнаружили коронавирус. По словам сына актрисы, причиной ее смерти стал инсульт. Похороны артистки и церемония прощания пройдут 15 февраля.