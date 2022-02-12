Президент Украины Зеленский заверил, что следит за развитием ситуации в стране

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о мониторинге ситуации на политическом поле, сообщили РИА Новости.

Таким образом украинский лидер отреагировал на возможность эскалации ситуации на территории государства в ближайшее время.

«В информационном пространстве слишком много информации, мы следим за ситуацией», — передают слова Зеленского РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден назвал точную дату начала «вторжения» России на Украину. По его словам, это произойдет 16 февраля. Также в последнее время посольства некоторых стран в Киеве объявили об отъезде дипломатов из страны и переводе работы ведомств в чрезвычайный режим.