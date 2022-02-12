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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: «Госпожа Трасс явно поторопилась расчленить нашу страну»
Политика
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: «Госпожа Трасс явно поторопилась расчленить нашу страну»
Фото из личного архива Сергея Гаврилова  / 

Курьезный отказ министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями в беседе с ФАН прокомментировал депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Гаврилов. По словам парламентария, «глава британского МИД Лиз Трасс попала впросак».

«Министр отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областям. Затем, пытаясь оправдаться, сказала, что ей «показалось, что министр Лавров говорит о части Украины». Эти озвученные мысли вслух не вызывают удивления, ведь раздробление и ослабление России — давно внедряемый план западных стран. Однако госпожа Трасс явно поторопилась расчленить нашу страну. В ответ на желание «партнеров» превратить славянский мир в «мальвинский очаг» вынуждены напомнить им о событиях в Ирландии и Шотландии», — пояснил Сергей Гаврилов.

Депутат напомнил, что в ряде государств активно проводится «самоубийственная» неоколониальная политика.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: «Госпожа Трасс явно поторопилась расчленить нашу страну»
Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

«Мы это видим в некоторых странах, особенно в Восточной Европе. Власти этих стран обслуживают интересы внешних спонсоров и советников. И это главный фактор нестабильности режимов, так как такой вектор экономического и геополитического курса вызывает недовольство большинства населения.

Россия все делает наоборот: не инвестирует в цветные революции, не устанавливает контроль за чужой экономикой и не создает колоний. Мы с уважением относимся к национальным традициям и культуре, выстраиваем равноправные и союзнические отношения. Нашу страну не пугают ни санкции, ни бряцанье оружием.

Куда заведет Европу антироссийская политика, покажет время», — сказал Сергей Гаврилов.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой заявила о необходимости отвода Вооруженных сил РФ от границы Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» Лиз Трасс ответила, что «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

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