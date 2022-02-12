Лавров озвучил Блинкену позицию России по провокационным действиям США на Украине

Москва, 12 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Беседа состоялась 12 февраля.

Российский министр заявил, что кампания США и их союзников по пропаганде образа Москвы как «агрессора» является провокацией. Вашингтон поощряет действия украинских властей по саботажу Минских соглашений и подталкивает к силовому решению ситуации в Донбассе.

«Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей», — сообщили в МИД РФ.

Инициатором беседы выступила американская сторона.

Москва в конце декабря направила США и НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности. Вашингтон позже дал ответ, но уделил внимание второстепенным проблемам.