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Около 80 человек пострадали в столкновениях с полицией Израиля

Весь мир
Около 80 человек пострадали в столкновениях с полицией Израиля
Global Look Press  /  Ayman Ameen/Keystone Press Agency

Тель-Авив, 12 февраля. Израильская полиция пошла на применение силы для подавления палестинских митингов на территории Западного берега реки Иордан. После столкновений в пригородах Наблуса и Калькилии ранения разной степени тяжести получили несколько десятков человек.

Согласно заявлениям представителей Палестинского общества Красного Полумесяца, в общей сложности после потасовок с правоохранителями за медицинской помощью обратились не менее 80 человек. Среди них были протестующие, несколько журналистов и даже двое фельдшеров, помогавших пострадавшим.

Причиной обращения стали ранения резиновыми пулями, отравление слезоточивым газом и побои. Данные о пострадавших подтвердили как члены партии «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), так и местные медики.

ФАТХ
Федеральное агентство новостей /

Все столкновения с израильской полиции произошли на фоне еженедельных выступлений против строительства еврейских поселений на палестинских территориях. Деревня Бейт уже традиционно становится местом такого рода инцидентов.

Протестные настроения арабских жителей региона подпитывают действия израильских чиновников и активистов, заявляющих о своем праве на застройку принадлежащих палестинцам земель. Хотя новое правительство Израиля, где в правящую коалицию входят в том числе и мусульманские партии, старается избегать острых тем, разрастание еврейских поселений продолжается. На этом фоне власти нередко идут на разрушение жилых домов в пустынных районах, жители которых не желают покидать свою землю.

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Федеральное агентство новостей / Uri Baruchin / flickr.com / CC BY ; 0 2. Alex Proimos / flickr.com / CC BY-NC 2.0

Тель-Авив оправдывает свои действия отсутствием у людей документов на владение спорными территориями, находящимися в зоне интересов государства. Примечательно, что располагающиеся в этих районах дома часто не имеют подключения даже к базовой коммунальной инфраструктуре — электричеству и водоснабжению. В то же время власти предлагают их жителям перебраться в специально построенные для палестинцев многоквартирные дома, оборудованные всем необходимым. Тем не менее арабы с недоверием относятся к таким инициативам и не желают уходить из родных краев.

Данная проблема укладывается в рамки давнего палестино-израильского конфликта, который усугубляют постоянно проводимые митинги и демонстрации, а также чрезмерное применение силы к их участникам. Ни одна из сторон пока не демонстрирует намерений идти на компромисс, что неоднократно уже приводило к вооруженной конфронтации, дестабилизирующей региональную обстановку.

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