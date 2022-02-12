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Кредиты и ипотека подорожают в России после роста ставки ЦБ

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 15:35
Экономика
Кредиты и ипотека подорожают в России после роста ставки ЦБ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Отечественные кредитные компании на фоне повышения ключевой ставки Центробанка ожидают роста ставок по ипотечным и жилищным кредитам. Об этом пишет ТАСС.

Банк России резко поднял ставку в стране на 100 базисных пунктов, после чего она достигла сразу 9,5%. Это подталкивает российские финансовые организации увеличивать стоимость своих продуктов.

Опрошенные изданием банки в основном не торопятся изменять условия в рамках кредитных программ, но готовятся к подорожанию ипотеки и увеличению процентных ставок по сберегательным счетам и вкладам.

«Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку стало ожидаемым для рынка и очевидно приведет к росту ставок по розничным кредитам и депозитам. Банки вынуждены реагировать на действия регулятора, который предпринимает активные шаги для снижения уровня инфляции», — заявили в пресс-службе ВТБ.

Аналитики «Росбанка» ждут, что увеличение ставок по потребительскому кредитованию на рынке достигнет в среднем 0,5-1%. Эксперт банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский также прогнозирует повышение ставок. Банк «ПСБ» не собирается корректировать ставки по потребкредитам в ближайшем времени.

Некоторые специалисты допускают, что рост ипотечных ставок может достигнуть порядка 13% и даже 15%. Средняя ставка по ипотеке в России на «первичке» уже составляет 10,44%.

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ипотека центробанк банки кредиты ключевая ставка
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