Наследство Евгении Брик должны разделить между мужем, матерью и дочерью актрисы

Москва, 12 февраля. Имущество, принадлежавшее покойной актрисе Евгении Брик, предположительно поделят между ее дочерью, матерью, а также мужем — режиссером Валерием Тодоровским. Об этом рассказала адвокат Жанна Маргулис.

По словам юриста, если не подписывался брачный договор, в наследство должно уйти все, чем владела звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил». Однако до распределения наследства нотариус рассматривает вопрос о выделении супружеской доли. Она должна составить 50% от нажитого в браке имущества, если иное не прописано в брачном контракте, уточнила Маргулис.

«Остальное имущество в случае отсутствия завещания распределяется между наследниками первой очереди — это родители, дети и супруг», — приводит объяснение адвоката Teleprogramma.pro.

Последние годы Брик и Тодоровский жили в США, но часто бывали в России по работе. Актриса строила планы на далекое будущее, мечтала родить второго ребенка и увидеть, какой вырастет ее дочь.

Однако желаниям артистки, к сожалению, не суждено было сбыться. Брик, которой было 40 лет, ушла из жизни 10 февраля. Актриса боролась с онкологическим заболеванием, но о ее недуге знали только самые близкие. По словам друзей семьи, дочери артистки пока не рассказали о смерти матери.