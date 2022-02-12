Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 15:59
15:55
Шоу-бизнес
Моргенштерна развеселило приглашение вступить в партию «Яблоко»
15:54
Происшествия
Мужчина украл 27 игрушек из автомата в Зеленогорске
15:52
Общество
Самым высоким солдатом казахстанской армии стал рядовой Мухамедов из Алматинской области
15:50
Экономика
Рынок недвижимости отреагирует на рост ключевой ставки ЦБ снижением спроса
15:50
Происшествия
Более 40 человек пострадали при взрыве автобуса в Китае
15:49
Общество
Драпеко напомнила, как Кириенко бесплатно выступала перед ветеранами и молодежью
15:49
Политика
Президент Украины Зеленский заверил, что следит за развитием ситуации в стране
15:47
Происшествия
Сотрудница салона красоты пострадал при пожаре в Уфе
15:43
Интервью
Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
15:40
Политика
Лавров озвучил Блинкену позицию России по провокационным действиям США на Украине
Все новости

Наследство Евгении Брик должны разделить между мужем, матерью и дочерью актрисы

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 15:35
Общество
Наследство Евгении Брик должны разделить между мужем, матерью и дочерью актрисы
instagram.com  /  @evgeniabrik

Москва, 12 февраля. Имущество, принадлежавшее покойной актрисе Евгении Брик, предположительно поделят между ее дочерью, матерью, а также мужем — режиссером Валерием Тодоровским. Об этом рассказала адвокат Жанна Маргулис.

По словам юриста, если не подписывался брачный договор, в наследство должно уйти все, чем владела звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил». Однако до распределения наследства нотариус рассматривает вопрос о выделении супружеской доли. Она должна составить 50% от нажитого в браке имущества, если иное не прописано в брачном контракте, уточнила Маргулис.

«Остальное имущество в случае отсутствия завещания распределяется между наследниками первой очереди — это родители, дети и супруг», — приводит объяснение адвоката Teleprogramma.pro.

Последние годы Брик и Тодоровский жили в США, но часто бывали в России по работе. Актриса строила планы на далекое будущее, мечтала родить второго ребенка и увидеть, какой вырастет ее дочь.

Однако желаниям артистки, к сожалению, не суждено было сбыться. Брик, которой было 40 лет, ушла из жизни 10 февраля. Актриса боролась с онкологическим заболеванием, но о ее недуге знали только самые близкие. По словам друзей семьи, дочери артистки пока не рассказали о смерти матери.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Наследство Евгении Брик должны разделить между мужем, матерью и дочерью актрисы
актриса наследство брик
Комментировать