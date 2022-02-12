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Breitbart News: Байден анонсировал «вторжение» на Украину и уехал отдыхать в Кэмп-Дэвид

Политика
Breitbart News: Байден анонсировал «вторжение» на Украину и уехал отдыхать в Кэмп-Дэвид
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 февраля. Американский президент Джо Байден анонсировал «скорое вторжение» России на Украину, после чего поехал отдыхать в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

Журналисты Breitbart News обратили внимание на заявление советника Белого дома Джейка Салливана по украинскому вопросу.

«Есть существенная вероятность, что Россия начнет военные действия еще до завершения Олимпиады», — сказал политик на брифинге.

В Пекине сейчас проходят Олимпийские игры. Соревнования будут продолжаться до 20 февраля. Эксперты Breitbart News отметили, что Салливан поделился с журналистами своими переживаниями насчет Украины как раз в тот момент, когда Байден готовился уехать на выходные в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

Президент США до этого заявил, что Россия собирается начать «вторжение» на Украину 16 февраля. Однако разведки других стран сообщили абсолютно другую информацию.

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украина сша байден салливан
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