Анна Заворотнюк пожелала здоровья своей бабушке, которая ухаживает за ее больной матерью

Москва, 12 февраля. Модель Анна Заворотнюк ответила на вопрос пользователя Instagram о самочувствии своей 78-летней бабушки Валентины Борисовны, которая ухаживает за онкобольной актрисой Анастасией Заворотнюк.

Валентина Заворотнюк всегда поддерживала свою дочь. Она помогала ей с воспитанием детей — Анны и Майкла. После рождения внучки Милы от фигуриста Петра Чернышева на женщину легли новые заботы. Но сейчас она полностью посвятила себя уходу за дочерью Анастасией.

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» последние несколько лет борется с агрессивной формой рака — глиобластомой. Подписчики старшей дочери Заворотнюк поинтересовались, как поживает Валентина Борисовна.

«Валек — хорошо, дай ей бог здоровья», — заявила модель.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Ранее отец покойной экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске Владимир похвалил родных Заворотнюк за то, что они оберегают артистку от всех. По его мнению, заботливое отношение близких положительно влияет на состояние онкобольной. Фриске пожелал Заворотнюк перебороть страшный недуг.

В СМИ просочилась информация о состоянии актрисы. По словам сиделки, лицо Заворотнюк стало одутловатым, она больше не похожа на себя. Очевидцы сравнивают ее с Фриске в последний год жизни.