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Политолог Бекман увидел угрозу в отказе Трасс от признания суверенитета РФ над областями

Политика
Политолог Бекман увидел угрозу в отказе Трасс от признания суверенитета РФ над областями
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 12 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила непростительную ошибку, когда отказала признавать Ростовскую и Воронежскую области российскими регионами. Так считает доцент Хельсинкского университета, финский политолог и публицист Йохан Бекман.

По мнению политолога, подобное заявление не было сказано Трасс случайно или по ошибке. Оно является прямой угрозой конфликта в сторону России. Причем военного.

Публицист подчеркнул, что теперь российской стороне необходимо дать ответ на такую выходку. Недопустимо игнорировать отказ в признании суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями со стороны Соединенного Королевства.

«Дама приехала в Москву и начала озвучивать угрозы в адрес российских областей о том, что Великобритания их не признает. Это своего рода такая скрытая военизированная дипломатия, которую сейчас ведут Евросоюз и НАТО. То, что Трасс такие вещи говорит, очень опасно. Мы же не видели никаких официальных извинений от Лондона, от премьер-министра Великобритании, опровергающих ее слова», — отметил Бекман в интервью iReactor.

Напомним, что во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава британского Форин-офиса Лиз Трасс не признала российского суверенитета над Ростовской и Воронежской областями. Лавров подчеркнул, что представители стран Запада не стремятся к улучшению диалога с Россией дипломатическими способами.

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