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Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
Интервью
Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
instagram.com  /  @egor_bakulin

Несмотря на то, что свой творческий путь актер Егор Бакулин начал в театре, кино занимает в его жизни важное место. К примеру, со своей супругой Светланой Бакулиной он познакомился как раз на съемочной площадке. В беседе с ФАН артист рассказал о своем пути к успеху и наиболее интересных проектах, где ему довелось принять участие.

Актер Егор Бакулин: Нравится погружаться в другие эпохи
instagram.com / @egor_bakulin

— Как Вы стали актером, как пришли в кино?

— Все очень просто. Сначала поступил на театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Потом перевелся в Петербург. Пошел работать в театр. С маленьких эпизодов дошел до ролей — не самых главных, но более запоминающихся.

Актер Егор Бакулин: Нравится погружаться в другие эпохи
instagram.com / @egor_bakulin

— К этому моменту Вам довелось сыграть уже много ролей. Какие работы запомнились больше всего? Какого рода проекты Вам особенно интересны?

— У меня в основном сериальная судьба. Я очень люблю исторические проекты, будь то времена Екатерины [Великой], начало XX века или советское время. Очень нравится погружаться в другие эпохи. В этом, наверно, одна из особенностей профессии. Современников играть проще, но, возможно, менее интересно. У нас были экспедиции в Карелию, Крым. Все это было очень интересно. Одними из первых сериалов такого плана стали «Золото Трои», «Мушкетеры Екатерины».

Актер Егор Бакулин: Нравится погружаться в другие эпохи
instagram.com / @egor_bakulin

— Как оцениваете уровень отечественного кинематографа на сегодняшний день? Не складывается ли впечатление, что показывают только ленты про ментов и воров?

— Я считаю, идет необходимый этап развития. Да, есть сериалы про ментов и воров, но при этом есть замечательные фильмы, интересные режиссеры.

Актер Егор Бакулин: Нравится погружаться в другие эпохи
instagram.com / @egor_bakulin

Ранее актер Борис Бедросов в беседе с ФАН рассказал, как складывалась его судьба в кино. По его словам, несколько лет он не рассказывал родственникам о своих съемках.

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Все новости / Интервью / Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
кино егор бакулин
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