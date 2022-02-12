Газета The Washington Post встала на сторону Валиевой после скандала с допинг-тестом

Вашингтон, 12 февраля. Американская газета The Washington Post выпустила материал в поддержку фигуристки Камилы Валиевой после скандала с сомнительной допинг-пробой. По мнению авторов издания, нет ни одной причины, чтобы наказывать российскую спортсменку.

The Washington Post встала на сторону Валиевой после того, как стало известно, что в ее декабрьской допинг-пробе обнаружили триметазидин. Как пишет газета, эта история в очередной раз продемонстрировала, «насколько сомнительны токсикология и бесконечные юридические проволочки» Всемирного антидопингового агентства WADA.

«Нет никаких доказательств того, что незначительное количество безвредного препарата дало Камиле дополнительное преимущество, или того, что она приняла его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а, может, и не только своего», — подчеркивает издание.

По словам авторов, не существует вещества, которое может объяснить артистизм Валиевой. The Washington Post обратило внимание, что пробу, сданную спортсменкой, должны были проанализировать за десять дней, однако в итоге по необъяснимым причинам процесс занял почти два месяца.

«Это типично для невыносимой расхлябанности WADA (и, возможно, политизации), на которую спортсмены жаловались годами. Виновата система тестирования — и нет ни одной причины наказывать Камилу», — констатировала газета.

Напомним, выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) должна решить вопрос участия Валиевой в Олимпиаде-2022. Дело фигуристки рассмотрят 13 февраля.