Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 15:58
15:55
Шоу-бизнес
Моргенштерна развеселило приглашение вступить в партию «Яблоко»
15:54
Происшествия
Мужчина украл 27 игрушек из автомата в Зеленогорске
15:52
Общество
Самым высоким солдатом казахстанской армии стал рядовой Мухамедов из Алматинской области
15:50
Экономика
Рынок недвижимости отреагирует на рост ключевой ставки ЦБ снижением спроса
15:50
Происшествия
Более 40 человек пострадали при взрыве автобуса в Китае
15:49
Общество
Драпеко напомнила, как Кириенко бесплатно выступала перед ветеранами и молодежью
15:49
Политика
Президент Украины Зеленский заверил, что следит за развитием ситуации в стране
15:47
Происшествия
Сотрудница салона красоты пострадал при пожаре в Уфе
15:43
Интервью
Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
15:40
Политика
Лавров озвучил Блинкену позицию России по провокационным действиям США на Украине
Все новости

Газета The Washington Post встала на сторону Валиевой после скандала с допинг-тестом

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 15:19
Олимпийские игры 2022
Газета The Washington Post встала на сторону Валиевой после скандала с допинг-тестом
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Вашингтон, 12 февраля. Американская газета The Washington Post выпустила материал в поддержку фигуристки Камилы Валиевой после скандала с сомнительной допинг-пробой. По мнению авторов издания, нет ни одной причины, чтобы наказывать российскую спортсменку.

The Washington Post встала на сторону Валиевой после того, как стало известно, что в ее декабрьской допинг-пробе обнаружили триметазидин. Как пишет газета, эта история в очередной раз продемонстрировала, «насколько сомнительны токсикология и бесконечные юридические проволочки» Всемирного антидопингового агентства WADA.

«Нет никаких доказательств того, что незначительное количество безвредного препарата дало Камиле дополнительное преимущество, или того, что она приняла его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а, может, и не только своего», — подчеркивает издание.

По словам авторов, не существует вещества, которое может объяснить артистизм Валиевой. The Washington Post обратило внимание, что пробу, сданную спортсменкой, должны были проанализировать за десять дней, однако в итоге по необъяснимым причинам процесс занял почти два месяца.

«Это типично для невыносимой расхлябанности WADA (и, возможно, политизации), на которую спортсмены жаловались годами. Виновата система тестирования — и нет ни одной причины наказывать Камилу», — констатировала газета.

Напомним, выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) должна решить вопрос участия Валиевой в Олимпиаде-2022. Дело фигуристки рассмотрят 13 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Газета The Washington Post встала на сторону Валиевой после скандала с допинг-тестом
олимпиада фигуристка валиева
Комментировать