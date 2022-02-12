Захарова обвинила США и Великобританию в накачке Киева оружием для силовой акции

Москва, 12 февраля. Вашингтон и Лондон усиленно «накачивают» Киев вооружением и инструкторами, потому что осведомлены о подготовке украинских властей к масштабным силовым акциям, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

США и Великобритания обладают значительным политическим влиянием на Киев и за последнее время резко увеличили поставки своего оружия на Украину, отметила Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

«Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — сообщила российский дипломат.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины могут получить британские противокорабельные ракеты и другое современное высокоточное оружие, произведенное в Соединенном Королевстве.