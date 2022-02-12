Власти Мексики задержали более cотни мигрантов из Гватемалы

Мехико, 12 февраля. Национальный институт миграции (INM) Мексики задержал 119 беженцев из Гватемалы у контрольного пункта Ла-Мата в южном штате Оахака. Об этом агентство сообщило на своей официальной странице в Twitter.

Беженцы, нелегально находившиеся на территории страны, направлялись в сторону северной границы на двух автобусах, однако агенты INM задержали их.

Совершеннолетние пассажиры транспортного средства были перевезены в подразделения по иммиграции, чтобы начать процесс рассмотрения их документов. Дети, 33 из которых путешествовали без взрослых, были отданы под опеку Системы комплексного развития семьи.

#Boletín ???? En el punto de revisión La Mata, en Asunción Ixtaltepec, #Oaxaca el @INAMI_mx identificó a 119 migrantes guatemaltecos ???????? que viajaban abordo de dos automotores. ➡ https://t.co/ANqwXd3X4c pic.twitter.com/LcnBEv0IX9 — INM (@INAMI_mx) February 10, 2022

Власти Мексики 9 февраля задержали еще 75 нелегальных мигрантов, находившихся в подпольном отеле в штате Оахака.

В последнее время лица, занимающиеся перевозкой людей, находят все новые маршруты для доставки беженцев в США в обход закона. Штаты Чьяпас, Табаско, Веракрус, Оахака и Пуэбла часто выступают в качестве перевалочных пунктов для нелегальных мигрантов.

Незаконная миграция из стран Центральной Америки в США и Мексику пережила резкий рост с 2018 года, несмотря на жесткие меры по депортации беженцев американскими властями. В 2021 году Погранично-таможенная служба США зарегистрировала более 1,7 млн нелегалов на мексиканской границе.

В конце декабря правительство Мексики закрыло импровизированный лагерь с тысячами беженцев на юге страны. Многие мигранты, в том числе семьи с детьми, на протяжении нескольких месяцев ожидали решения властей в лагерях приграничного с Гватемалой города Тапачула.