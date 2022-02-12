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Власти Мексики задержали более cотни мигрантов из Гватемалы

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 16:33
Весь мир
Власти Мексики задержали более cотни мигрантов из Гватемалы
Global Look Press  /  Cristian Leyva/Keystone Press Agency

Мехико, 12 февраля. Национальный институт миграции (INM) Мексики задержал 119 беженцев из Гватемалы у контрольного пункта Ла-Мата в южном штате Оахака. Об этом агентство сообщило на своей официальной странице в Twitter.

Беженцы, нелегально находившиеся на территории страны, направлялись в сторону северной границы на двух автобусах, однако агенты INM задержали их.

Совершеннолетние пассажиры транспортного средства были перевезены в подразделения по иммиграции, чтобы начать процесс рассмотрения их документов. Дети, 33 из которых путешествовали без взрослых, были отданы под опеку Системы комплексного развития семьи.

Власти Мексики 9 февраля задержали еще 75 нелегальных мигрантов, находившихся в подпольном отеле в штате Оахака.

В последнее время лица, занимающиеся перевозкой людей, находят все новые маршруты для доставки беженцев в США в обход закона. Штаты Чьяпас, Табаско, Веракрус, Оахака и Пуэбла часто выступают в качестве перевалочных пунктов для нелегальных мигрантов.

Незаконная миграция из стран Центральной Америки в США и Мексику пережила резкий рост с 2018 года, несмотря на жесткие меры по депортации беженцев американскими властями. В 2021 году Погранично-таможенная служба США зарегистрировала более 1,7 млн нелегалов на мексиканской границе.

В конце декабря правительство Мексики закрыло импровизированный лагерь с тысячами беженцев на юге страны. Многие мигранты, в том числе семьи с детьми, на протяжении нескольких месяцев ожидали решения властей в лагерях приграничного с Гватемалой города Тапачула.

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