Брошенных новорожденных медвежат выхаживают в реабилитационном центре под Вологдой

Два маленьких замерзших медвежонка лежали в разрушенной берлоге и издавали еле слышный писк, когда их обнаружили охотники. Мужчины подобрали бедолаг и передали их в Облохотдепартамент Вологодской области, который и направил косолапых в специализированное учреждение по спасению диких животных.

По словам сотрудников реабилитационного центра, малышам всего около трех недель от роду. Пока у них закрыты глаза и уши, а у одного медвежонка обнаружилось повреждение кожи на носу. Детенышей стараются откормить, однако из-за пережитого стресса у них плохой аппетит. Специалисты продолжают пристально наблюдать за медвежатами, так как у маленьких воспитанников сейчас может развиться пневмония и проблемы с желудком из-за смены материнского молока на смесь.

А вот медведица, бросившая свою берлогу, оказалась в полном порядке. Охотинспекторы обнаружили ее по следам. Животное устроилось на зимнюю спячку в новом месте. Такая модель поведения не является типичной для представителей ее вида, однако все же встречается в дикой природе.