Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 17:27
17:25
Спорт
Задали темп: лыжник Михаил Девятьяров оценил выступление женской команды РФ на эстафете
17:25
Олимпийские игры 2022
Немецкое издание Sportschau считает врача Шветскго виновником допинг-скандала с Валиевой
17:24
Общество
Фильм «Голоса Арктики» о малых народах Севера покажут на международных фестивалях
17:24
Весь мир
Заболевший коронавирусом турецкий президент намерен посетить ОАЭ на следующей неделе
17:23
Происшествия
Ребенок пострадал при столкновении грузовика с отечественными авто на трассе под Курском
17:21
Весь мир
Здание Университета Алабамы переименуют в честь первой чернокожей студентки
17:17
Происшествия
Адвокат украинского срочника не считает видео расстрела в Днепре доказательством вины
17:15
Политика
Украинская оппозиция призвала Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку
17:14
Политика
Журналист Turkiye Gazetesi Капан: снимок Путина и Си Цзиньпина в Пекине расстроил Байдена
17:11
Общество
Суд Волгограда признал правомерным отстранение от работы без прививки
Все новости

Брошенных новорожденных медвежат выхаживают в реабилитационном центре под Вологдой

Общество

Два маленьких замерзших медвежонка лежали в разрушенной берлоге и издавали еле слышный писк, когда их обнаружили охотники. Мужчины подобрали бедолаг и передали их в Облохотдепартамент Вологодской области, который и направил косолапых в специализированное учреждение по спасению диких животных.

По словам сотрудников реабилитационного центра, малышам всего около трех недель от роду. Пока у них закрыты глаза и уши, а у одного медвежонка обнаружилось повреждение кожи на носу. Детенышей стараются откормить, однако из-за пережитого стресса у них плохой аппетит. Специалисты продолжают пристально наблюдать за медвежатами, так как у маленьких воспитанников сейчас может развиться пневмония и проблемы с желудком из-за смены материнского молока на смесь.

А вот медведица, бросившая свою берлогу, оказалась в полном порядке. Охотинспекторы обнаружили ее по следам. Животное устроилось на зимнюю спячку в новом месте. Такая модель поведения не является типичной для представителей ее вида, однако все же встречается в дикой природе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Брошенных новорожденных медвежат выхаживают в реабилитационном центре под Вологдой
россия животные вологодская область медведи природа
Комментировать