Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 15:58
15:55
Шоу-бизнес
Моргенштерна развеселило приглашение вступить в партию «Яблоко»
15:54
Происшествия
Мужчина украл 27 игрушек из автомата в Зеленогорске
15:52
Общество
Самым высоким солдатом казахстанской армии стал рядовой Мухамедов из Алматинской области
15:50
Экономика
Рынок недвижимости отреагирует на рост ключевой ставки ЦБ снижением спроса
15:50
Происшествия
Более 40 человек пострадали при взрыве автобуса в Китае
15:49
Общество
Драпеко напомнила, как Кириенко бесплатно выступала перед ветеранами и молодежью
15:49
Политика
Президент Украины Зеленский заверил, что следит за развитием ситуации в стране
15:47
Происшествия
Сотрудница салона красоты пострадал при пожаре в Уфе
15:43
Интервью
Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
15:40
Политика
Лавров озвучил Блинкену позицию России по провокационным действиям США на Украине
Все новости

Сатановский высмеял Байдена за слова о точной дате «вторжения России» на Украину

Армия
Сатановский высмеял Байдена за слова о точной дате «вторжения России» на Украину
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 12 февраля. Заявления американских политиков по поводу точной даты «российского вторжения» на Украину как нельзя лучше отражают современный уровень экспертизы в США. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Американское издание Politico сообщило, что президенту США Джо Байдену известна точная дата «нападения ВС РФ» на Украину. Во время конференции с лидерами стран НАТО глава Белого дома сообщил, что «все случится 16 февраля» — Москва «нанесет первый удар» во время Олимпиады в Пекине. Политолог и востоковед Евгений Сатановский отметил, что уверенность, с которой американская сторона говорит о нападении, отражает невысокий уровень понимания основ военного дела.

«Мы-то от противника все время чего-то умного ждем и тайные замыслы его разгадать пытаемся, а он, судя по всему, просто несет, что ни попадя, особо ни на что не заморачиваясь», — заявил Сатановский в своем Telegram-канале.

Самое печальное в этой ситуации, по мнению политолога, даже не оголтелый алармистский тон СМИ, а то, что ориентирующиеся на Запад журналисты и политики охотно поверят во что угодно, как и простые обыватели. Сатановский предположил, что после того, как обещанного вторжения не произойдет, в США просто заявят, что они предотвратили войну, «выбив у Путина козыри из рук», после чего угомонятся.

Россия при этом отмечает, что никаких планов по вторжению не строила и воевать с Украиной вообще никогда не намерена. Заявление президента США Джо Байдена о дате «вторжения» тем временем высмеивают и сами американцы.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Сатановский высмеял Байдена за слова о точной дате «вторжения России» на Украину
украина россия сша сатановский
Комментировать