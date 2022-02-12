Сатановский высмеял Байдена за слова о точной дате «вторжения России» на Украину

Москва, 12 февраля. Заявления американских политиков по поводу точной даты «российского вторжения» на Украину как нельзя лучше отражают современный уровень экспертизы в США. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Американское издание Politico сообщило, что президенту США Джо Байдену известна точная дата «нападения ВС РФ» на Украину. Во время конференции с лидерами стран НАТО глава Белого дома сообщил, что «все случится 16 февраля» — Москва «нанесет первый удар» во время Олимпиады в Пекине. Политолог и востоковед Евгений Сатановский отметил, что уверенность, с которой американская сторона говорит о нападении, отражает невысокий уровень понимания основ военного дела.

«Мы-то от противника все время чего-то умного ждем и тайные замыслы его разгадать пытаемся, а он, судя по всему, просто несет, что ни попадя, особо ни на что не заморачиваясь», — заявил Сатановский в своем Telegram-канале.

Самое печальное в этой ситуации, по мнению политолога, даже не оголтелый алармистский тон СМИ, а то, что ориентирующиеся на Запад журналисты и политики охотно поверят во что угодно, как и простые обыватели. Сатановский предположил, что после того, как обещанного вторжения не произойдет, в США просто заявят, что они предотвратили войну, «выбив у Путина козыри из рук», после чего угомонятся.

Россия при этом отмечает, что никаких планов по вторжению не строила и воевать с Украиной вообще никогда не намерена. Заявление президента США Джо Байдена о дате «вторжения» тем временем высмеивают и сами американцы.