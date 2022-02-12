Ольга Любимова назвала скончавшуюся Зинаиду Кириенко актрисой по призванию

Москва, 12 февраля. Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Министр отметила, что звезда фильма «Тихий Дон» была актрисой по призванию.

По словам Любимовой, в биографии Кириенко можно обнаружить множество разноплановых образов. При этом каждый из них отличается особой красотой, искренностью и индивидуальностью, добавила глава Минкультуры.

«Истинная актриса по призванию, она оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства», — говорится в телеграмме министра, опубликованной пресс-службой Министерства культуры России.

Глава ведомства назвала творчество актрисы ярким и многогранным, подчеркнув, что оно навсегда останется в сердцах коллег и преданных поклонников. Кроме того, Любимова попросила передать глубокие соболезнования родным и близким артистки.

Напомним, Зинаида Кириенко, которой было 88 лет, скончалась в ночь на 12 февраля. По словам сына актрисы, причиной ее смерти стал инсульт. Церемония прощания со звездой советского кино пройдет 15 февраля.