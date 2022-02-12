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Выплаты в 5 тысяч рублей ожидают ряд россиян в феврале

Экономика
Выплаты в 5 тысяч рублей ожидают ряд россиян в феврале
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Определенные граждане Российской Федерации смогут получить в этом месяце дополнительную поддержку от государства. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Денежные выплаты ожидаются для ряда жителей страны в феврале. Отмечается, что соответствующую социальную помощь направят на банковские карты. При этом суммы пособий будут фиксированными.

Займутся предоставлением выплат региональные отделения труда и социальной защиты населения. К примеру, после 10 февраля, сразу два пособия будут переводиться на «пластик» получателей поддержки.

Одно из пособий представляет собой средства, выплачиваемые семьям Героев России. Данные выплаты начисляются каждый месяц и назначаются родственникам. Однако эксперты напоминают, что финансирование идет уже посмертно, а размер поддержки составляет ровно 5 тыс. рублей.

Кроме того, граждан ждут выплаты по направлению региональной социальной поддержки. Объемы подобных пособий разнятся по регионам страны. К примеру, в Орловской области такая выплата достигает 544 рублей.

Пенсионный фонд подготовил для россиян особую «праздничную» выплату, так как близится День защитника Отечества. В феврале многие граждане смогут получить финансовую поддержку досрочно.

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пособия выплаты соцподдержка
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