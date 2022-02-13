Французский политик Меланшон готов «подписаться» под тем, чтобы Украина не вошла в НАТО

Переговоры президентов России и Франции, прошедшие несколько дней назад в Москве, породили весьма интересную общественно-политическую реакцию в Пятой республике. При этом высказывания французских экспертов и политиков куда смелее и категоричнее, нежели обтекаемые «миротворческие» формулировки, исходившие от президента этой страны Эммануэля Макрона.

Так, влиятельный оппозиционный политик, депутат Национального Собрания от «Непокоренной Франции» и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, говоря о ситуации вокруг Украины, заявил, что Россия чувствует себя в опасности.

«Я только говорю, что настоящая правда просто-напросто в том, что США решили присоединить Украину к НАТО, а Россия, которая чувствует себя в опасности, — ведь мы разместили в Польше кучу ракет, системы противоракетной обороны, которые ставят под угрозу 75% российской оборонной системы, — восприняла это как агрессию».

Меланшон, рассуждая о том, как он будет выстраивать свою внешнюю политику, если станет президентом, подчеркнул, что готов на сотрудничество с Россией.

«Какие у вас, русских, требования? Какие вы хотите гарантии безопасности? А мы, французы, вот с этим согласны, а вот с этим не согласны. Мы против того, чтобы вы пересекали границу. Чего вы хотите от нас в обмен на то, чтобы не пересекать границу? Гарантировать, чтобы НАТО не пришла на Украину, — предположим, они от нас потребуют этого. Я под этим подпишусь», — заключил депутат.

Тут, конечно, стоит отметить, что договор о гарантиях безопасности с США и соглашение о мерах обеспечения безопасности с НАТО предполагают, мягко говоря, несколько большее, нежели непредоставление Украине членства в Альянсе.

Федеральное агентство новостей /

Там говорится о гарантиях со стороны НАТО, что в Организацию Североатлантического договора не будут вступать страны, бывшие советскими республиками. Да и сам Альянс снизит количество вооружений по российским границам до уровня договоренностей 1997 года.

Стоит отметить, что даже слова про Украину, проговоренные настолько четко и однозначно, — это уже большой прорыв для французской политической мысли последнего времени.

Тем интереснее, что Меланшон и его «Непокоренная Франция» — это левые. Дело в том, что, когда речь заходит про современных европейских левых, по умолчанию аудитории представляется что-то похожее на немецких зеленых с их глобализмом, ориентацией на США, изрядной долей антироссийских настроений и готовностью поставлять оружие Украине.

С левыми Меланшона все обстоит несколько иначе. При всей своей социальной платформе с пунктами программы, которые включают налог на доходы богатых, доходящий до 100%, социальные гарантии для бедных слоев населения, экологическую повестку, и со всей стандартной атрибутикой нынешних западных левых Меланшон и его партия являются еще и евроскептиками, которые довольно прохладно относятся к ЕС, к НАТО, а также к ВТО и Всемирному банку, поскольку за все это Франции нужно платить.

В качестве перспективного партнера для политических, экономических и социальных связей «Непокоренная Франция» видит именно Россию. И Меланшон ранее уже подтверждал такое отношение ключевыми для глобальной повестки заявлениями. К примеру, когда в марте прошлого года он потребовал, чтобы Пятая республика обратилась к России, Китаю и Кубе за помощью в поставке вакцин от коронавируса, на вопрос о том, как же можно обеспечивать эти поставки, если данные вакцины «еще не прошли сертификацию», следовательно, такая вакцинация будет «не по правилам», ответил, что нужно обращать внимание на эффективность.

«Наплевать. Есть правила, которые позволяют нам умереть ради соблюдения правил. Не стоит заниматься идеологией в санитарной сфере. Нужно брать то, что есть, если эффективность подтверждена», — сказал Меланшон.

Характерно, что сертификация российских препаратов против коронавируса во Франции сейчас, по словам российских дипломатов, «положена под сукно». Но это уже действительно выбор Пятой республики и ее нынешнего руководства.

Global Look Press / Panoramic/Keystone Press Agency

Возвращаясь к заявлениям Меланшона по Украине, стоит отметить, что он далеко не одинок в своей риторике. Например, на днях в леволиберальном издании Le Monde вышел аналитический материал, который сводится к тому, что США неоднократно заявляли о «нападении Москвы на Киев», но так ни разу и не предоставили никаких доказательств подобных намерений России. При этом у авторов возникают вопросы к своей власти.

«Разве Соединенные Штаты не занимаются таким образом дезинформацией… ввиду отсутствия выдвинутых доказательств?»

И это, надо сказать, правильный вопрос, поскольку ситуация с высказываниями и действиями США на Украине выглядит все более странно. Недавно, например, стало известно о планах Вашингтона провести эвакуацию персонала из своего посольства в Киеве.

Президент США Джо Байден внезапно назвал дату «нападения России на Украину». На этот раз в Белом доме решили, что Россия будет «вторгаться» в эту страну 16 февраля. Почему именно 16-го — остается неясным. Если говорить о милитаристской символике («вторжение» же должно быть символичным, как в американских боевиках), то единственное, что приходит на ум, это День разведки ВМФ России, который как раз приходится на это число.

Но опять же каких-то доказательств Вашингтон, естественно, не предоставляет. И кажется, это бездоказательное нагнетание со стороны США уже превысило некие пределы, когда и союзники Соединенных штатов в континентальной Европе все чаще высказывают свой скепсис по поводу данных заявлений, а то и попросту негласно заявляют, что «отказываются такое покупать».

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Если же возвращаться к Франции, то стоит напомнить, что очередные президентские выборы там пройдут 10 апреля этого года. По сообщениям аналитиков, рейтинги действующего президента Эммануэля Макрона, который, кстати, так и не объявил, собирается ли он баллотироваться на новый срок, пребывают в не самом обнадеживающем состоянии.

И понятно, что нынешние слова Меланшона по поводу России, сказанные столь решительно и категорично, — отчасти предвыборная риторика. Но также это означает, что его слова ориентированы на избирателей, что дает основание предполагать, что во французском обществе довольно много тех людей, которые не верят в заявления о «войне России и Украины» и предпочли бы видеть, как Париж на систематической и взаимовыгодной основе сотрудничает с Москвой. Это в контексте всей нынешней истерики и напряженных дипломатических процессов внушает некоторые надежды на мирное разрешение текущего кризиса.