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Французский политик Меланшон назвал НАТО агрессором в ситуации вокруг Украины

Политика
Французский политик Меланшон назвал НАТО агрессором в ситуации вокруг Украины
wikipedia.org  /  Swadim / CC BY-SA 4.0

Париж, 12 февраля. Положение США на мировой арене ослабло. Поэтому американские власти используют ситуацию на востоке Украины в своих целях, заявил лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

В эфире телеканала France 2 французский политик назвал НАТО агрессором в ситуации вокруг Украины. По словам Меланшона, Альянс пытается нарушить международный правопорядок. Об этом свидетельствует желание организации помешать РФ перемещать свои войска внутри государственной территории.

«В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию. И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам нет до этого никакого дела», — говорится в выступлении политика.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на актуальность вопросов, озвученных президентом Владимиром Путиным 15 лет назад на Мюнхенской конференции. Глава государства еще тогда выступил против расширения НАТО на Восток.

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украина россия нато меланшон
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