Оперштаб сообщил о возобновлении международного авиасообщения из пяти городов России

Москва, 12 февраля. Международное авиасообщение будет возобновлено с 21 февраля из пяти городов России, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Самолеты за границу будут летать из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана, говорится в сообщении федерального оперштаба. Заседание штаба провела вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — приводит решение штаба РИА Новости.

Россиянам рекомендовали заблаговременно позаботиться о безопасности и привиться перед путешествием за границу.

Сан-Марино возобновило вакцинный туризм для желающих привиться «Спутником Лайт». Любой желающий снова может привиться российской вакциной от коронавируса в качестве бустера. Летом прошлого года за «Спутником Лайт» в Сан-Марино приехали 1,2 тысячи иностранных граждан.