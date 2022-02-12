Бывший премьер-министр Мали призвал жителей поддержать власти переходного периода

Бамако, 12 февраля. Бывший премьер-министр Мали Муса Мара призвал население страны руководствоваться принципами патриотизма и поддержать власти переходного периода. Заявление политика приводит издание Wakat Sera.
«Наш народ, безусловно, прекрасен и удивителен, он показал стремление к независимости, когда доверил новому правительству управление таким сложным государством. Тем не менее руководству сейчас необходима помощь.
Поэтому я призываю соотечественников не снижать накала и, руководствуясь принципами патриотизма, вновь выступить с поддержкой властей переходного периода. Достаточно взглянуть на жителей Буркина-Фасо, которым даже поручено подготовить предложения по дорожной карте и графику построения новой системы управления», — сообщил политик.
По его словам, малийцы не раз демонстрировали желание построить современное, развивающееся общество, отказавшись от влияния неоколониальных держав.
«Спасибо правительству, законодательным органам и всем чиновникам за то, что они делают, спасибо нашим согражданам, которые добровольно внесли свой вклад в переходный период», — заключил экс-премьер.
Ранее члены гражданского движения «Объединенный фронт защиты целостности Мали» (FUSI-MALI) призвали сограждан поддержать временные власти республики.