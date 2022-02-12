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Бывший премьер-министр Мали призвал жителей поддержать власти переходного периода

Весь мир
Бывший премьер-министр Мали призвал жителей поддержать власти переходного периода
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 12 февраля. Бывший премьер-министр Мали Муса Мара призвал население страны руководствоваться принципами патриотизма и поддержать власти переходного периода. Заявление политика приводит издание Wakat Sera.

«Наш народ, безусловно, прекрасен и удивителен, он показал стремление к независимости, когда доверил новому правительству управление таким сложным государством. Тем не менее руководству сейчас необходима помощь.

Поэтому я призываю соотечественников не снижать накала и, руководствуясь принципами патриотизма, вновь выступить с поддержкой властей переходного периода. Достаточно взглянуть на жителей Буркина-Фасо, которым даже поручено подготовить предложения по дорожной карте и графику построения новой системы управления», — сообщил политик.

Бывший премьер-министр Мали призвал жителей поддержать власти переходного периода
flickr.com / Rebecca

По его словам, малийцы не раз демонстрировали желание построить современное, развивающееся общество, отказавшись от влияния неоколониальных держав.

«Спасибо правительству, законодательным органам и всем чиновникам за то, что они делают, спасибо нашим согражданам, которые добровольно внесли свой вклад в переходный период», — заключил экс-премьер.

Ранее члены гражданского движения «Объединенный фронт защиты целостности Мали» (FUSI-MALI) призвали сограждан поддержать временные власти республики.

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