Бывший глава WADA считает, что Россия должна временно отказаться от участия в Олимпиадах

Пекин, 12 февраля. России необходимо взять тайм-аут и сделать перерыв на несколько Олимпиад. Таким мнением поделился член Международного олимпийского комитета (МОК), первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд, комментируя ситуацию с сомнительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

По мнению бывшего главы WADA, решение позволить россиянам выступать на Играх в качестве Олимпийского комитета России (ОКР) было слишком мягким. Как считает Паунд, «русские абсолютно не раскаялись», и им нужно временно отказаться от участия в ОИ.

«У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмете все это под контроль», — цитирует члена МОК Reuters.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин. Из-за сомнительного результата теста участие спортсменки в Олимпиаде в Пекине оказалось под угрозой. Окончательно этот вопрос должна решить выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая рассмотрит дело фигуристки 13 февраля.