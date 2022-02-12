Политолог Бокум о новом главе Африканского союза: палец о палец не ударит ради жителей континента

Бамако, 12 февраля. Жителям Черного континента не стоит многого ждать от нового председателя Африканского союза Маки Салла, так как он отстаивает интересы коллективного Запада. Такое мнение в интервью Nouvel Horizon высказал малийский политолог Бубакар Бокум.

«Президента Сенегала вряд ли можно назвать человеком, последовательно выступающим за повышение уровня жизни в регионе. Он относится к тем, кто служит не своему народу, а влиятельным покровителям из-за рубежа. Сегодня наблюдается экономическая борьба, в которой коллективный Запад планирует вновь начать разграбление природных богатств Африки. И правила этой игры несправедливы по отношению к жителям континента. Не думаю, что все главы государств материка готовы вести борьбу за освобождение территорий», — объяснил эксперт.

Бабакар Бокум не понимает принципов, заставляющих руководителей отдельных стран континента тесно сотрудничать с Францией, главной задачей которой является незаконное обогащение на жителях.

«Маки Саллу придется столкнуться с рядом трудностей. Африканскому союзу не повезло, потому что сегодня он не является достаточно сильным инструментом для установления геополитического, геостратегического баланса во всем мире. К сожалению, солидарность между главами африканских государств строится вокруг взаимодействия с Парижем, и это сообщество не отвечает реальным интересам континента. Если вы возьмете Кот-д'Ивуар или Сенегал, то увидите, что капитал принадлежит не стране, а транснациональным корпорациям», — продолжил аналитик.

По мнению политолога, главные задачи, которые должен ставить перед собой председатель АС, заключаются в оживлении экономики, обеспечении полной занятости молодежи, вовлечении женщин в процесс культурного и социального развития.

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«Все страны мира ведут войну за интересы своего народа. Но многие государства Черного континента полагаются на поддержку Запада, даже Африканский союз в значительной степени финансируется извне, что недопустимо. Поэтому его вряд ли можно назвать независимым. К тому же я сомневаюсь, что Маки Салл способен решить кризис безопасности, как его не смогут решить западные «партнеры». Они активно противодействуют выстраиванию национальной, суверенной политики. Отличный пример — Мали», — подчеркнул Бокум.

Эксперт выразил уверенность, что у правительства переходного периода в Бамако после введенных санкций со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) есть два пути выхода из кризиса: отказ от франка КФА и создание собственной валюты. Государство решило прекратить сотрудничество с неоколониалистами и сменить вектор с западного на восточный.

«Маки Салл мог бы организовать переговоры между ЭКОВАС и Мали, постараться помочь республике и ее жителям, но он палец о палец не ударит, потому что находится под полным контролем Парижа. Но я вижу, что власти в Бамако способны создать по-настоящему независимое государство, стать тем, на кого необходимо равняться остальным в регионе. И это беспокоит коллективный Запад, там буквально паникуют, потому что поднимается настоящая волна национального самосознания», — заключил политолог.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей и известный российский социолог Максим Шугалей сообщил, что ФЗНЦ подготовил и направил Мали рекомендации по выводу страны из экономического кризиса. Среди предлагаемых мер также был отказ от западноафриканского франка КФА и переход на собственную валюту.